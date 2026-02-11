バレンタインデーにもらえるチョコの数は、何歳になっても気になるものです。では、どんなアピールをすれば、チョコがもらいやすいのでしょうか。オトメスゴレン読者に聞いてみました。【１】「義理でも何でもいいから、ひとつぐらいはほしい！」と必死にお願いする。「必死すぎておもしろい！チョコあげますよ」（２０代女性）、「かわいそうだから、同情のつもりであげます」（２０代女性）など、同情票が集まりました。切羽詰