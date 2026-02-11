2026年2月9日、フェラーリは、新しいフル電動スポーツカー「フェラーリ・ルーチェ」の車名と、インテリアおよびインターフェースのデザインを発表した。舞台に選ばれたのはサンフランシスコ。テクノロジーとデザインの世界的中心地として、最も革新的なUXとインターフェースが生まれてきた都市である。ここで公開されたのは、精密に設計された機械式のボタンやメーター、トグル、スイッチ類が、多機能デジタル・ディスプレイと組み