ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。古巣のオリオールズは、同球団の公式ＳＮＳで菅野の１年間をまとめた動画とともに「ＴｈａｎｋｙｏｕａｎｄｂｅｓｔｏｆｌｕｃｋｉｎＣｏｌｏｒａｄｏＴｏｍｏ！」（トモ、ありがとう、そしてコロラドでの幸運を祈ります）とメッセージを添え