11日未明、茨城県龍ケ崎市の車道上で男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、ひき逃げ事件の可能性もあるとみて詳しく調べています。警察によりますと、11日午前3時前、龍ケ崎市佐貫で「30歳から40歳くらいの人が倒れている」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、男性が車道上に倒れていて、頭部や顔に打ち付けたような痕があり、病院に搬送されましたが死亡が確認されました