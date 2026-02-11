「ステップワゴン」がアメリカンなバンに変身！ボディキットメーカーの「ダムド」は、2026年1月9日から11日までの3日間、幕張メッセで開催された世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」で、ホンダ「ステップワゴン」や「フリード」、三菱「デリカミニ」、スズキ「ジムニー」をベースにしたカスタムカーを披露しました。ダムドはこれまでも、ジムニーやダイハツ「タフト」など、軽自動車やコンパクトカーを