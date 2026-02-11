北九州市は6日、1月に緊急点検した市内のサウナ49施設のうち24施設で、室内の非常用ブザーが作動しないなど、改善が求められる点が見つかったと発表した。市は早急な改善を要請し、3月末までに施設側の対応状況を確認する。