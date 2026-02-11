九州のアマチュア将棋の頂点を決める第49期西日本久留米王位戦（西日本新聞社主催）の北九州地区予選が8日、北九州市小倉北区のアートホテル小倉ニュータガワであり、同区の会社員金子俊さん（31）と八幡東区の会社員中岡清孝さん（61）が本戦出場を決めた。北九州地区予選には11人が出場。二つのグループに分かれてそれぞれ総当たり戦を行い、勝ち数を競った。本戦は5月10日、久留米市六ツ門町の久留米シティプラザで開催され