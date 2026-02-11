2026年2月8日、静岡県磐田市に住む静岡県内で国内最高齢の水野清隆さん（享年111）が老衰で亡くなっていたことが静岡県の発表でわかった。昨年7月、集英社オンラインでは、111歳を迎えた水野さんにインタビューを敢行した。水野さんは大正3年に生まれ、「2.26事件」発生時には近衛兵として皇居警備に従事、その後は太平洋戦争で中国にも出征。大正・昭和・平成・令和と4つの時代を駆け抜けた水野さんの111年間の生涯に迫った