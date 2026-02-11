福岡市は10日、480億9125万円を増額する2025年度一般会計補正予算案など26議案を発表した。物価高対策として実施中の、全約90万世帯を対象にした下水道使用料無料化2カ月分を、4カ月分に延長するための31億5925万円を計上した。17日開会予定の市議会定例会に提案する。