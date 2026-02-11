福岡県粕屋町で高校生2人が犠牲となった飲酒運転事故から15年となった9日夜から10日朝にかけ、県警は繁華街周辺や幹線道路など40カ所で飲酒運転の一斉取り締まりをした。道交法違反の酒気帯び運転と無免許運転の疑いで男2人を現行犯逮捕するなど計9人を摘発した。逮捕したのは、9日午後9時ごろ、大野城市内で酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転した疑いの60代男と、同日午後7時20分ごろ、築上町で酒気を帯びた状態で、軽ワゴ