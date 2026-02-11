日本のプロテスト合格を目指し、宍戸ヒルズCC（茨城県）で研修生をしている“ありなみん”こと、23歳の林亜莉奈（はやし・ありな）。2023年からマイナビネクストヒロインゴルフツアーで戦い、25年には年間2勝を挙げ、自身初の年間女王に輝いた。今年は、オーストラリアツアー（WPGA）のツアーエグゼンプションランキング（QT）44位で出場資格を得て、海外でも戦う。異国の地で何を感じているのか――。新たな挑戦の現場を追う。（