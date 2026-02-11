神奈川県箱根町は１０日、観光施設が集積する湯本地区（一部を除く）の約１３００世帯で午前９時半頃から、上水道の供給を一時停止した。箱根登山鉄道の箱根湯本駅前にある土産物店が並ぶ商店街や一部の宿泊施設、公衆トイレなどでも水道が使用できなくなった。町上下水道温泉課によると、同地区の水源となる配水池から浄水場のタンクに入った水量が急激に低下したため、一時的な断水を決めた。寒気の影響で水道管が凍結・破損