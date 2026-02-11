3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの予備登録メンバー6人が10日（日本時間11日）に発表された。メンバーは以下の通り。藤平尚真（楽天）今井達也（アストロズ）金丸夢斗（中日）小笠原慎之介（ナショナルズ）杉山一樹（ソフトバンク）隅田知一郎（西武）