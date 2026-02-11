バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX ゼータ星アルコルバド」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX ゼータ星アルコルバド」(11,000円)聖闘士聖衣神話EXシリー