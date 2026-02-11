Huluで14日から配信される『手越祐也のワンダフルライフ』(全4話、毎週土曜新エピソード追加)は、手越とロックバンドT.N.Tのメンバー、そして愛犬家ゲストが集い、“愛犬と一緒にやってみたかったこと”をかなえていく教養バラエティ。ドッグラン、サイクリング、グランピングに、愛犬向けクッキングやマッサージまで、犬ファーストな企画が満載で、手越は「犬好きじゃない人も“飼いたい”と思うはず」と太鼓判を押す。『手越祐也