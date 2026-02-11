YouTubeチャンネル登録者240万人を超える人気YouTuber・カジサックこと梶原雄太。『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』(3月27日公開)の登壇イベントで明かされたのは、キングコングの2人にしかわからない“当時の思い”と、それでも変わらなかった絆。今だからこそ語れた、過去の本音と相方への思いとは。カジサック9日、都内で行われた『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の登壇イベントには、カジサック、MEG