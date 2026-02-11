2024年のパリ五輪のブレイキン女子で金メダルを獲得した、ダンサーネーム・AMIこと湯浅亜実さん（27）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。ベリーショートのヘアスタイルを披露した。「ちょっと待って可愛すぎる」の声AMIさんは、絵文字を添えて、落ち着いたヘアカラーの、ベリーショートのヘアスタイルを披露した。インスタグラムに投稿された動画では、襟がファーデザインになったブラウンのコートを着用。顔を左右に振