昔のお宮参りでは母親ではなく姑が子どもを抱いていたって本当？ しきたりで祝う人生の節目 晴れ着ではじめて外出「お宮参り」 生後１か月を迎えた赤ちゃんが、氏神様に氏子として認めてもらうしきたりが「お宮参り」です。室町時代にのちの将軍、足利義満が生まれたときに盛大なお宮参りが行なわれ、これをきっかけに広まったといわれています。一般に男児は生後31あるいは32日目、女児は生後32あるいは33日目に行なわれます。