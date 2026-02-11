物価高対策につながらないのに衆院選で有権者が重視するのは「物価高対策」だというのが世論調査の結果で、出口調査でも、投票に際して重視した争点は「物価高対策」だった。それなのに、ひとつの政党の議席としては戦後初の3分の2超えという、自民党の歴史的大勝利に終わった。筆者は腑に落ちないが、理由は高市早苗総理の訴えた政策に、物価高対策につながるものがなかったからである。【写真を見る】必死の形相で公明党議員の