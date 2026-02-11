◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子１０００メートルが行われ、ユタ・レールダム（オランダ）が１分１２秒３１の五輪新記録で自身初の金メダルを獲得。前回覇者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）敗れて銀メダルだった２７歳が、その雪辱を果たした。レールダムはインスタグラムのフォロワーが５４９万を超えるインフルエンサーで、モデルとしても活躍。“氷のディー