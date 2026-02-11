「日本ハム春季キャンプ」（１１日、名護）新庄監督が、臨時コーチに招いた元中日の山本昌氏を球場正面で出迎えた。姿を確認すると、帽子をとって深々と一礼。両手でしっかりと握手し「おはようございます。お忙しい中、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします」とあいさつした。山本昌氏も「１クールですけど、頑張ります」と笑顔で応じた。５０歳まで現役を続けた通算２１９勝左腕の山本昌氏に、指揮官は加藤