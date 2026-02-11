アメリカ・ハワイでは、8日から9日にかけて記録的な大雨と強風が観測され、土砂崩れや停電被害が相次ぎました。アメリカ国立気象局などによりますと、ハワイ島の一部では8日夜までの24時間で雨量が400ミリを超えました。また、オアフ島では強風の影響で倒木や送電線の断線により、主要道路で通行障害が相次ぎました。停電は一時、およそ4万5千世帯に及びました。さらに、マウイ島では観光ルートとして知られる「ハナ・ハイウェイ」