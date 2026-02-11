大腸ポリープの検査・予防法とは？Medical DOC監修医が解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「大腸ポリープができやすい人」の特徴や食生活はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：飯田 綾子（医師） 2009年奈良県立医科大学卒業。大阪市立大学医学部附属病院で初期臨床研修後、大阪市立総合医療センター消化器内科レジデントを経