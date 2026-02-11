またしてもメジャーリーグの構図を揺るがす提案だ。すでに“スーパーチーム”と呼ばれる戦力を構築したロサンゼルス・ドジャースが佐々木朗希を放出し、サンフランシスコ・ジャイアンツのエース右腕ローガン・ウェブを獲得する可能性があるというシナリオが浮上したのだ。【関連】韓国メディア「佐々木がこれほど傲慢とは」米スポーツメディア『スポーティング・ニュース』は2月10日（日本時間）、ドジャースがポストシーズンでさ