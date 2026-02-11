札幌・西警察署は、2026年2月10日、石狩市に住む会社員の男（33）を性的姿態等撮影未遂の疑いで現行犯逮捕しました。男は2月10日午後8時ごろ、札幌市西区発寒8条12丁目の商業施設で、スマートフォンを使って札幌市西区に住む10代女性のショートパンツ内を撮影しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、男が後方から近付き、女性にスマートフォンを差し向けてショートパンツの中を撮影しようと