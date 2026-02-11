中国メディアの快科技によると、中国の高級車ブランド、一汽紅旗は8日、ミラノ・コルティナ五輪でメダルを獲得した中国の選手全員に同ブランドの車を贈呈すると発表した。純電動ミドルSUV「紅旗天工06」とミドルSUV「紅旗HS6 PHEV」のどちらかを選べるという。一汽紅旗は、2021年東京五輪、22年北京五輪、24年パリ五輪でも中国のメダリストに車を贈呈してきた。中国は今大会、9日夜の時点で、谷愛凌（アイリーン・グー）のフリース