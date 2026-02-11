【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは10日、アリゾナ、フロリダ両州で一部球団がキャンプインし、日本勢はメジャー1年目のアストロズの今井が11日に始動。パドレスの松井、エンゼルスの菊池、カブスの今永、メッツの千賀、ナショナルズの小笠原も11日にスタートする。大谷、山本、佐々木のドジャースのバッテリー組は13日が初日。野手組はホワイトソックスに加入した村上と、レッドソックスの吉田が15日、ブルー