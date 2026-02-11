◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール1日目（10日、宮崎）高卒2年目の石塚裕惺選手が松井秀喜臨時コーチについて「3日間しかいないので、聞けることは聞きたいなと思います」などと語りました。この日、宮崎入りした松井コーチ。さっそく野手陣のフリー打撃を阿部慎之助監督らとともにケージ後ろで見守りました。丸佳浩選手、中山礼都選手、そして泉口友汰選手らが質問に行っているのをみた石塚選手はチャンスだとばかりに、松井