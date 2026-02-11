9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、楽天・泰勝利について言及した。齊藤氏は「プロの中継ぎとして1勝した。マウンドでも落ち着いている。腕を振れている感じがありますし、下半身の使い方に安定感が出ている。コントロールにばらつきがなくなった。セットアッパーで十分使えると思いますね」と期待を寄せた。泰はプロ4年目の昨季、プロ初登板を含む6試合・6回1/3を投げ、1勝、