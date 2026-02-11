ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝では21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得。男子ビッグエアでも木村葵来（ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。日本勢が金独占と躍動した舞台の“青い線”。その引き方に驚きの声が上がっていた。実はアナログだった。ビッグエアのジャンプ台（キッカー）に引かれていた青いライン