豊富なフレーバーのアイスクリームが常に揃い、行くたびに新作アイスやサンデーと出合える【サーティワンアイスクリーム】。今回は、見た目も華やかで特別感たっぷりの「限定サンデー」をピックアップ。サンデーは、注文時に好きなアイスを選べるので、どのフレーバーと組み合わせるか考えるのも楽しみのひとつ。@ftn_picsレポーターHaruさんのセレクト