10日午後、福岡県久留米市の住宅で、女性2人の遺体が見つかりました。遺書のようなものが見つかっていて、警察は無理心中の可能性も視野に調べています。警察によりますと、10日午後2時すぎ、福岡県久留米市東合川の住宅で「連絡が取れないので家に来てみたら、血まみれで倒れている」と住人の親族から110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、室内で女性2人の遺体が見つかりました。2人には刺し傷があり、血とみられるも