巨人は１１日、宮崎キャンプで今年初の実戦となる紅白戦を行う。試合は１２時３０分開始予定。先発は紅組が森田駿哉投手、白組が西舘勇陽投手。ルーキーの竹丸和幸投手、田和廉投手、山城京平投手も実戦デビューする。紅組は４番・三塁に石塚裕惺内野手、白組は４番・一塁にリチャード内野手が入る。野手の新人の皆川岳飛外野手、小浜佑斗内野手も実戦デビューする。紅組の先発の森田はこの日が２９歳の誕生日。紅組の５番