ジャーナリストの浜田敬子氏が１１日、水曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。浜田氏は１月２１日放送から３週連続で同番組を欠席していた。４週間ぶりの生出演に司会を務める羽鳥慎一アナウンサーから「浜田さん、お久しぶりでございます。お仕事でずっと」と紹介されると、浜田氏は「お久しぶりです。南米の方に行っていたので。ちょっとＷｉ―Ｆｉもあんまり届