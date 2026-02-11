ブルージェイズのロス・アトキンスＧＭが、１０日（日本時間１１日）、オンラインでメディアに対応。４年総額６０００万ドル（約９２億６０００万円）で新加入した岡本和真内野手について言及。日本でも注目度の高い巨人に所属していた経験が、メジャーでの適応に有益に働くだろうという見方を示した。「幸いに、彼は、素晴らしい球団（巨人）から（メジャーに）くる。メディア露出も非常に多くて、期待度も非常に高く、歴史の