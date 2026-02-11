◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、ウクライナのキリロ・マルサクが出場した。マルサクは4回転サルコーや3回転アクセルなどのジャンプを決め、演技もまとめて86.89点をマーク。SPの自己ベストを約10点も更新するなど力を発揮し、キスアンドクライでは“絶