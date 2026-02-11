序盤のリードを守り切った。BEAST Xの東城りお（連盟）が2月10日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。12月11日以来となる今期7勝目を飾り、第1試合の下石戟（協会）と共にデイリーダブルを達成した。【映像】東城りお“ハイテイ回し”で巧みに卓を操ったシーン当試合は起家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、東城、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びでスタート。東1局は三浦