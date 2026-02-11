◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート男子SPが行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）は88・07点で9位発進となった。冒頭で4回転ルッツを決めたが、続く連続ジャンプでミス。後半のトリプルアクセルは成功させながらも、スコアは伸び悩んだ。演技後の取材エリアでは「悔しさの残る演技にはなったけど…」としつつも「凄く楽