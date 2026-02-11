―［世界と比較する日本の保守化］― 唐突にも思えた解散総選挙。蓋を開けてみれば、高市・自民党の歴史的圧勝に終わった。この結果だけ見ると、日本は保守化を突き進むように思えるが、果たしてどうなるのか？元国連職員でロンドン在住の著述家・谷本真由美氏（Ｘでは“めいろま”としてフォロワー25万人）による連載『世界と比較する日本の保守化』。第４回は、「なぜ日本人は変化を嫌うのか？」について、歴史・文化的背景か