サッカーのドイツ・カップは10日、ベルリンで準々決勝1試合が行われ、鈴木唯人が所属するフライブルクは2部のヘルタと対戦し、1―1からのPK戦を5―4で制して4強入りした。鈴木は延長前半に先制点を挙げ、フル出場。PK戦でもキッカーを務め、成功した。（共同）