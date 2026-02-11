『ぐぬぬ…』と必死に我慢する柴犬さん。なぜなら、外耳炎の治療のためお耳に薬を投与したから。健気に耐えるいじらしい姿が話題を呼び、投稿は419万回再生を突破。「我慢強い子」「お利口さんすぎる」「帰ったらご褒美だね！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：病院で耳の治療を受ける犬→痛いはずなのに我慢して…思わず応援してしまう『必死な表情』】 外耳炎の治療を受けるわんこ TikTokアカウント