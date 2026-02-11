JR山陽線は下松駅付近で11日午前6時半すぎ、人と列車が接触した影響で、現在、柳井駅～徳山駅間で運転を見合わせています。JR西日本によりますと11日徳山駅（午前6時26分）発、広駅行の普通列車が、下松駅を発車する際、線路内に人が倒れているのを見つけ、停車したということです。普通列車は6両編成で20人が乗っていましたがけがはなかったということです。運転再開は午前9時15分以降となる見通しだということです。