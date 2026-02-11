ブルージェイズのシュナイダー監督が１０日（日本時間１１日）、オンラインでメディア対応、新加入の岡本和真内野手について言及。守備では、基本的に三塁に固定し、打撃では、中軸を任せるプランを明かした。冒頭、打線の中軸のアンソニー・サンタンダー外野手が１１日（同１２日）に左肩の手術を受け、復帰まで「５、６ヶ月」の見込みとなるなど、キャンプイン前日に主力３人が長期離脱する衝撃のニュースに揺れたア・リーグ王