「私立高校無償化」と聞き、「私立高校の費用はあまりかからなくなる」と思った人もいるでしょう。しかし、私立高校の無償化は、すべての費用がかからなくなるわけではありません。無償化の範囲を知らないと、子どもの進学時に想定よりお金がかかることになります。 本記事では、私立高校無償化の範囲や自分で用意する費用の例や、利用できる可能性がある支援制度などについてご紹介します。 私立高校無償化の範囲は