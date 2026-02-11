北九州市八幡西区の本城中で、家庭科の授業で調理したピザを食べた複数の生徒が体調不良を訴え、６人が病院に搬送された事案で、市教育委員会は１０日、塩分の摂取過多が原因と推察されると発表した。市教委学校教育課によると、１月２３日に行った授業でピザの生地づくりを担当した生徒たちが、レシピの「塩３つまみ」の意味を正しく理解できておらず、不注意で多く入れたという。生徒は全員回復している。