JR九州などは10日、2029年に佐賀県鳥栖市へ移転するアサヒビール博多工場（福岡市）の敷地を購入する売買契約を同社と締結したと発表した。土地の明け渡しは29年12月で、30年以降にマンションや商業などの大型複合開発に着手するとみられる。