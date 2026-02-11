ミラノ・コルティナオリンピックは１０日（日本時間１１日）、フィギュアスケート男子シングルのショートプログラムが行われた。イリア・マリニン（アメリカ）は「４回転アクセル」を回避するも、１０８・１６点で首位発進した。北京五輪で銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ）は１０３・０７点の２位につけた。五輪初出場の佐藤駿（エームサービス）、三浦佳生（オリエンタルバイオ）はジャンプにミスが出た。佐藤は９位で