元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音が、“後輩”との２ショットを披露し、ファンから歓喜の声が相次いでいる。柚希は１０日、インスタグラムに「雪の中まこっつあんと笑って食べた日」とつづり、昨年８月に宝塚歌劇団を退団した元星組トップスター・礼真琴（れい・まこと）との２ショットをアップ。２人とも金髪ショートヘアで黒いトップスを着用し、満面の笑顔を見せる仲の良さがあふれる２ショットとなっている。こ