ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者は自身の「Ｘ」で菅野の契約の詳細を紹介。菅野の１年契約の年俸は５１０万ドル（約７億９０００万円）で、通訳とトレーナーを雇うために追加で１７万５０００万ドル（約２７００万円）が支払われる。さらには日