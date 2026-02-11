◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）初出場の世界王者、イリア・マリニン（米国）が１０８・１６点をマークし、首位発進した。「五輪は、どの他の大会と比べても違う感覚。団体のＳＰでは、確かにそれを感じていた」と振り返った。団体ＳＰでは９８・００点と自己ベストから１０点以上低く、２位だった。「持てる力の５０％しか出していない」と